Вінгер Шахтаря Марлос вирішив покинути донецький клуб, повідомляє Footboom.

Марлос не поспішає підписувати новий контракт із Шахтарем

За інформацією джерела, 33-річний футболіст відмовився від нового контракту з "гірниками" і після завершення чинної угоди повернеться у Бразилію. До слова, співпраця ветерана з "помаранчево-чорними" спливає 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, Марлос перебрався у Україну у січні 2012 році, перейшовши за 4 млн євро в Металіст з Сан-Паулу. У липні 2014-го він за 8 млн євро приєднався до Шахтаря. У поточному сезоні провів за "гірників" 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.

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