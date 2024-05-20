Украинский легионер Иван Ермачков пойдет на повышение в Германии.

Иван Ермачков и Даниил Кревсун / Фото из соцсетей

Украинский защитник немецкого Вупперталера Иван Ермачков вскоре сменит команду, сообщает Legioners.ua.

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К 18-летнему оборонцу проявляли интерес ряд немецких клубов из Первой и Второй Бундеслиг. По информации источника, стороны уже достигли договоренности – презентация игрока состоится на этой неделе.

К слову, представитель футболиста Павел Железов приоткрыл завесу таинственности, назвав клубы, с которыми велись переговоры относительно потенциального трансфера – Фрайбург, Вердер, Ганновер, Гамбург, Хольштайн, Шальке и Нюрнберг.

Напомним, Ермачков – воспитанник Колоса. В Вупперталер U-19 перебрался в августе 2022 года. В текущем сезоне провел за команду 20 матчей, в которых забил 2 гола.

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