Руководство Шахтера предложило Марлосу новый контракт, но 33-летний украинец пока не ответил, сообщает Meta-ratings.

Полная украинизация: сын Марлоса сфотографировался с оскорбительной для Путина символикой

В лагере "горняков" рассчитывали, что полузащитник подпишет новое соглашение вместе с Тарасом Степаненко, о пролонгации сотрудничества с которым уже официально объявили. Предлагаемый контракт имеет худшие условия от нынешнего. По данным источника, Марлос находится в тройке самых высокооплачиваемых игроков Шахтера.

Действующее соглашение о сотрудничестве Марлоса с "горняками" завершается в конце декабря. Он защищает цвета Шахтера с 2012 года.

"Шевченко в Дженоа стане топовим": екс-тренер збірної України ефектно змінює все – італійські ЗМІ та легенди здивовані