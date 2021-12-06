– Матч Лиги чемпионов не имеет турнирного значения, но потом предстоит сложная игра с Александрией. Не было ли мысли выставить полуэкспериментальный состав?

– 50 на 50. Есть несколько футболистов, которые не будут играть ни завтра, ни в субботу. Но завтра будет мощный состав, потому что матч все равно очень важен. Многим молодым футболистам нужно показать себя через такие матчи. Не беспокойтесь, наш состав будет сильным.

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– Оцените свое дебютное выступление в Лиге чемпионов. Какую оценку вы поставите за эту ЛЧ?

– Когда мы говорим о еврокубках, то не нужно забывать о четырех матчах квалификации. Но, наконец, в общем в этой Лиги чемпионов мы не получили тех результатов, которых хотели. Но я сразу же предупреждал, что в группе ЛЧ мы сейчас не сможем играть как лидеры, играть так, как я хочу. Я считаю, что ошибки были, но мы можем исправить их в новом сезоне. Думаю, среди прочего и трансферы могут помочь играть в Лиге чемпионов. Будет больше знаний, которые нам помогут в следующем сезоне лучше сыграть. Оценки не будет. Я еще с детства плох в математике, поэтому не могу вам помочь.

– Ожидания были такие, что Шахтер, как минимум, будет в Лиге Европы, но есть только один гол и упущены шансы на еврокубковую весну. Какие были у вас ожидания?

– Ожидания были совсем другие, но, вероятно, мы заслужили то, что имеем. Мы уже выиграли Суперкубок, а также боремся за Кубок и чемпионат. Все это должно помочь, чтобы мы в новом сезоне сыграли иначе. Я уверен, что выступления в этом году нам помогут в будущем.

– Какие все-таки были положительные моменты по итогам этого сезона?

– Никто не хотел вылететь из еврокубков, но так получилось, что мы завершим на 4-м месте. Но теперь у нас будет возможность всем поработать вместе. С конца июля не было шансов регулярно тренироваться вместе, потому что был напряженный график. Теперь такая возможность появится. У нас остается цель – выиграть чемпионат и Кубок Украины.

– Появился слух, что Андреа Малдера может войти в ваш штаб. Это правда?

– Андреа – мой друг, я очень ценю его и его работу. Но нет возможности, что он сейчас придет к нам. Возможно, в будущем что-нибудь будет, но сейчас это абсолютно невозможно.

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– Насколько важен результат в матче с Шерифом для вас и для команды?

– Мы будем играть поздно вечером, будет холодно. Но мы играем за футболку Шахтера, нужно уважать и клуб, и болельщиков. Кроме того, у меня есть 25 игроков, и вышедшие на поле должны сыграть с уважением к клубу и фанатам. Я всегда говорю – каждая победа может помочь следующей. Поэтому нужно выиграть завтра, а потом сделать то же самое с Александрией.

– На какой позиции Шериф был бы в УПЛ?

– Не знаю, сложно оценивать. Но можно сказать, что если Шериф набрал 6 очков в нашей группе, то заслужил это. Не стоит сравнивать наш чемпионат и молдавский. В нашем матче на выезде у нас было много моментов, и где-то сопернику повезло. Но статистика – не главное. В футболе важны голы, потому они и победили. А сравнивать я не могу.

– Победа принесет клубу 2,8 миллиона евро, ничья – около миллиона. Вы рассматриваете финансовую сторону вопроса или чисто спортивную?

– Думаю, что в жизни нужно не только брать, но и давать. Нам повезло, что клуб нам многое дает. И важно, чтобы клуб получил экономический бонус от УЕФА, если есть такой случай. Это важно, но речь идет не только о деньгах, но и вопросе профессионализма – достоинство клуба и фанатов. Любой бонус станет плюсом для клуба.

– В матче с Интером команда больше контролировала мяч, но почти не била по воротам. Почему так выходит?

– Честно говоря, мне не очень понравилась наша игра в Милане. Могли играть смелее и с характером. Это не оправдание, но у нас не было ключевых игроков – Траоре и Алана Патрика. Не оправдываюсь, но всегда хочу говорить правду. Жаль, что мы не использовали свои шансы. Это наша проблема в этой Лиге чемпионов, – резюмировал Де Дзерби на пресс-конференции.

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