Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд – Зинченко и Погба пропускают матч

Манчестер Сити принимает Манчестер Юнайтед в матче 12 тура АПЛ. Наставники команд определились со стартовыми составами.
Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед стартуют в 18:30.
Der Klassiker, новая дуэль Гвардиолы и Моуринью, визит Роналду в fashion-столицу: топ-5 матчей евроуикенда
Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Мэнди, Фернандиньо, Давид Сильва, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу, Матич, Эррера, Феллаини, Лингард, Решфорд, Мартиаль
Отметим, что украинец Александр Зинченко, который играл против Шахтера в Лиге чемпионов, не попал в заявку на манчестерское дерби. А вот лидер МЮ Поль Погба пропускает игру из-за повреждения.