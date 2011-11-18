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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд – Зинченко и Погба пропускают матч

17:43 59 Читати українською
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд – Зинченко и Погба пропускают матч
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити принимает Манчестер Юнайтед в матче 12 тура АПЛ. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед стартуют в 18:30.

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Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Мэнди, Фернандиньо, Давид Сильва, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу, Матич, Эррера, Феллаини, Лингард, Решфорд, Мартиаль

Отметим, что украинец Александр Зинченко, который играл против Шахтера в Лиге чемпионов, не попал в заявку на манчестерское дерби. А вот лидер МЮ Поль Погба пропускает игру из-за повреждения.

Англия12 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 11 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
9
мин
Манчестер Юнайтед
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