Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд – Зинченко и Погба пропускают матч

Манчестер Сити принимает Манчестер Юнайтед в матче 12 тура АПЛ. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед стартуют в 18:30.

Der Klassiker, новая дуэль Гвардиолы и Моуринью, визит Роналду в fashion-столицу: топ-5 матчей евроуикенда

Стартовые составы команд:

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Мэнди, Фернандиньо, Давид Сильва, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделёф, Шоу, Матич, Эррера, Феллаини, Лингард, Решфорд, Мартиаль

Отметим, что украинец Александр Зинченко, который играл против Шахтера в Лиге чемпионов, не попал в заявку на манчестерское дерби. А вот лидер МЮ Поль Погба пропускает игру из-за повреждения.

How we line-up in the 177th Manchester Derby!



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Kompany, Gündogan, Delph, Sané, Jesus, Foden



Presented by @HAYSWorldwide ️ #MCIMUN #mancity pic.twitter.com/p07uaAz0aB