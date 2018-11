Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: стартові склади команд – Зінченко та Погба пропускають матч

Манчестер Сіті приймає Манчестер Юнайтед у центральному матчі 12 туру АПЛ. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед стартують о 18:30.

Стартові склади команд:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунс, Ляпорт, Менді, Фернандінью, Давід Сільва, Марез, Бернарду Сілва, Стерлінг, Агуеро

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллінг, Лінделеф, Шоу, Матіч, Еррера, Феллаїні, Лінгард, Решфорд, Мартіаль

Відзначимо, що українець Олександр Зінченко, який грав проти Шахтаря у Лізі чемпіонів, не потрапив у заявку на манчестерське дербі. Натомість, лідер МЮ Поль Погба пропускає гру через пошкодження.

