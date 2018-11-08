toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Гвардиола отметил игру Зинченко в матче против Шахтера

11:41 85 Читати українською
Гвардиола отметил игру Зинченко в матче против Шахтера
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото AFP

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола остался доволен от игры своего подопечного Александра Зинченко в матче против Шахтера (6:0) в рамках Лиги чемпионов.

"Александр – очень умный игрок. Мы хотим дополнительно перемещать одного футболиста в середину, и с ним это проще делать. Он прекрасно проявляет себя обороне, подкованный тактически, толковый.

Зинченко – о разгроме Шахтера: Приятно обыграть свою бывшую команду с таким счетом

Зинченко провел качественный матч", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Шахтера.

После победы над Шахтером Сити гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что Александр Зинченко является воспитанником академии "горняков".

Манчестер Сити – Шахтер: Гвардиола как знак исторического позора в матче ЛЧ, крутой Зинченко передает привет

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Шахтер Шахтер Манчестер Сити - Шахтер Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Александр Зинченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
42
мин
Динамо Киев
19:55
Ренн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук