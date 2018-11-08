Гвардиола отметил игру Зинченко в матче против Шахтера

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола остался доволен от игры своего подопечного Александра Зинченко в матче против Шахтера (6:0) в рамках Лиги чемпионов.

"Александр – очень умный игрок. Мы хотим дополнительно перемещать одного футболиста в середину, и с ним это проще делать. Он прекрасно проявляет себя обороне, подкованный тактически, толковый.

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Зинченко провел качественный матч", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Шахтера.

После победы над Шахтером Сити гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что Александр Зинченко является воспитанником академии "горняков".

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