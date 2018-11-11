toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО КИЕВ - МАРИУПОЛЬ ВОРСКЛА - ШАХТЕР МИЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТИС

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: Агуэро удваивает преимущество "горожан" после классной комбинации

19:42 46 Читати українською
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: Агуэро удваивает преимущество "горожан" после классной комбинации

Манчестер Сити принимает Манчестер Юнайтед в матче 12 тура АПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед начался в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча

Команда Хосепа Гвардиолы едва не забила на 2-й минуте поединка. Бернарду Силва, получив передачу от Фернандиньо, сместился в центр и мощно выстрелил мимо ближней штангы ворот Де Хеа. А уже через минуту пробивал сам экс-"горняк", однако сделал ето очень слабо и неточно.

Манчестер Сити продолжал активно идти вперед и заслуженно открыл счет уже на 12-й минуте. Быстрый гол в составе "горожан" провел испанский капитан Давид Силва. Стерлинг выполнил передачу с левого фланга на дальнюю штангу, Бернарду переправил сферу вдоль линии вратарской, а Силва с нескольких метров не оставил Де Хеа шансов. Испанец впервые отличился за чемпионов Англии в трех домашних матчах подряд.

После забитого мяча хозяева поля немного успокоились, снизив темп, а "красные дьяволы" за весь первый тайм не удосужились хотя бы на одну осмысленную атаку. Подопечные Моуринью допускали много брака при передачах и искали свой шанс после немногочисленных стандартов.

На еще один по-настоящему опасный момент пришлось ждать до 45-й минуты, когда Агуэро после передачи Бернарду с острого угла пробил во внешнюю сетку. Этим и завершился довольно посредственный первый тайм. Команда Гвардиолы сыграла по счету, а у манкунианцев просто ничего не клеилось. Хотя, Санчесу и Мате, похоже, такая игра МЮ очень нравилась (см.фото).

Не успели команды выйти из раздевалки, как хозяева удвоили свое преимущество. Агуэро разыграл классную "стенку" Марезом и с острого угла вколотил сферу под перекладину ворот Де Хеа.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:0 (LIVE)

Голы: Силва, 12, Агуэро, 48

Англия12 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 11 ноября 2018

Манчестер Сити

live 70'
2 : 1
Манчестер Юнайтед
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
32
мин
Милан
21:30
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук