Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: Агуэро удваивает преимущество "горожан" после классной комбинации

Манчестер Сити принимает Манчестер Юнайтед в матче 12 тура АПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед начался в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча

Команда Хосепа Гвардиолы едва не забила на 2-й минуте поединка. Бернарду Силва, получив передачу от Фернандиньо, сместился в центр и мощно выстрелил мимо ближней штангы ворот Де Хеа. А уже через минуту пробивал сам экс-"горняк", однако сделал ето очень слабо и неточно.

Манчестер Сити продолжал активно идти вперед и заслуженно открыл счет уже на 12-й минуте. Быстрый гол в составе "горожан" провел испанский капитан Давид Силва. Стерлинг выполнил передачу с левого фланга на дальнюю штангу, Бернарду переправил сферу вдоль линии вратарской, а Силва с нескольких метров не оставил Де Хеа шансов. Испанец впервые отличился за чемпионов Англии в трех домашних матчах подряд.

После забитого мяча хозяева поля немного успокоились, снизив темп, а "красные дьяволы" за весь первый тайм не удосужились хотя бы на одну осмысленную атаку. Подопечные Моуринью допускали много брака при передачах и искали свой шанс после немногочисленных стандартов.

На еще один по-настоящему опасный момент пришлось ждать до 45-й минуты, когда Агуэро после передачи Бернарду с острого угла пробил во внешнюю сетку. Этим и завершился довольно посредственный первый тайм. Команда Гвардиолы сыграла по счету, а у манкунианцев просто ничего не клеилось. Хотя, Санчесу и Мате, похоже, такая игра МЮ очень нравилась (см.фото).

When you've had a cheeky fiver against your own team #ManchesterDerby pic.twitter.com/fiZuKQ9osh