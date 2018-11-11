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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1 – видео голов и обзор матча

22:09 91 Читати українською
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1 – видео голов и обзор матча / Фото ФК МЮ

Манчестер Сити уверенно победил Манчестер Юнайтед в матче 12 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити Манчестер Юнайтед.

Манчестер Сити резво начал поединок и уже на 12-й минуте это принесло свои плоды. Счет открыл Давид Силва.

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В начале второго тайма Агуэро удвоил преимущество "горожан". Мартиаль отыграл один мяч, забив с пенальти. Однако интрига была похоронена благодаря голу Гюндогана под занавес матча.

Манчестер Сити в итоге одержал легкую победу в дерби и закрепился на первом месте АПЛ (32 очка). МЮ остался на 8-й строчке – 20 баллов.

Чемпионат Англии, 12-й тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голы: Силва, 12 Агуэро, 48, Гюндоган, 86 – Мартиал, 57 (пен)

Англия12 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 11 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
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