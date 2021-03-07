Манчестер Сити подходил к дерби с 21-матчевой победной серией во всех турнирах. Команда Гвардиолы методично обыгрывала каждого оппонента, демонстрируя грандиозную стабильность. Сульшер тоже мог похвастаться своеобразной стабильностью – нулевыми ничьими в топ-матчах. Однако последние результаты Манчестер Юнайтед похоронили любые надежды на чемпионскую гонку в АПЛ.

Александр Зинченко в рамках ротации играет строго в каждом втором матче Ман Сити. На неделе украинец отдыхал, а сегодня прогнозируемо попал в стартовый состав. Справа в обороне вышел Канселу, который исполнял роль фальшивого фулбека со смещениями в полузащиту, поэтому Зинченко больше действовал на бровке.

МЮ получил фору в виде очень быстрого гола. Уже на 35-й секунде гости заработали пенальти – Жезус сначала потерял мяч, а затем завалил в штрафной площади Марсьяля. Фернандес легко реализовал 11-метровый и вывел свою команду вперед.

"Красные" вообще крайне агрессивно начали поединок, высоко встречали соперника. Сити от неожиданности поплыл под прессингом – появилось много потерь. Зинченко, Канселу и де Брюйне грубо ошибались при передачах, а МЮ конвертировал эти ситуации в удары Шоу и Рашфорда.

Поведя в счете, подопечные Сульшера не откатились в глубокую оборону, а сохранили крепкий средний блок. Они не подпускали "горожан" к владениям Хендерсона и сразу после перехватов вертикальными передачами бросали в прорыв Рашфорда и Марсьяля.

На этом этапе Манчестер Сити не контролировал ситуацию на поле, однако постепенно начинал подбираться к чужим воротам. Юнайтед хватило тотальной смелости на 20 минут – потом пришлось большими силами садиться в оборону и забывать о контратаках.

В середине тайма хозяева выдали хороший отрезок: появились опасные удары, команда регулярно проникала в штрафную площадь. Стерлинг после столкновения с Фредом претендовал на пенальти, но арбитр промолчал.

Партнеры вывели на удар Зинченко – украинец хорошо приложился с линии штрафной, однако Хендерсон справился. Еще были острые выстрелы Гюндогана, де Брюйне и Мареза. "Голубые" до перерыва вернули себе инициативу, но действовали как-то суетливо, не хватало фирменного убийственного спокойствия.

Вторая половина встречи также стартовала с быстрого гола Манчестер Юнайтед. Хендерсон легко перехватил подачу Зинченко со штрафного и начал результативную атаку. Феноменальный Шоу по флангу проскочил метров 50, обыгрался с Рашфордом и аккуратно пробил под дальнюю штангу.

"Дьяволы" для обороны победного счета выстроили две линии защиты на своей половине, однако теперь не забывали выбегать в контратаки. В то же время хозяевам не удавалось расшатать редуты Юнайтед. Лучшим моментом долгое время оставался удар Родри в перекладину.

Марсьяль имел шанс устроить разгром, но решил не изменять себе и испортил выход один на один с Эдерсоном. Нельзя сказать, что Ман Сити сложил оружие. Моменты были (Фоден пробил неточно, Стерлинг не попал по мячу, удар Мареза взял вратарь), однако МЮ сохранял устойчивость.

До финального свистка "горожане" даже не сократили отставание. 0:2 – сенсационная победа гостей. Манчестер Юнайтед набрал 54 очка и вернулся на второе место. Однако на чемпионскую гонку этот результат вряд ли повлияет. Манчестер Сити все равно имеет 11 пунктов гандикапа на вершине АПЛ.

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