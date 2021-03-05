Ливерпуль ужасно начал новый год, забив всего один гол на Энфилде в последних семи "домашках" АПЛ. К тому же, за плечами Юргена Клоппа была серия в четыре подряд поражения, которое только на днях удалось прервать победой над Шеффилдом – обреченным на вылет аутсайдером. Конечно же, в 29-м туре мерсисайдцы хотели начать победную серию, однако соперник был очень серьезным.

Ливерпуль – Челси: Клопп выделил основные изменения в игре лондонцев с приходом Тухеля

На Энфилд приехал Челси, который при Тухеле еще не знал поражений. В семи поединках чемпионата с новым тренером лондонцы пропустили всего два гола, а в ЛЧ они минимально победили Атлетико. Правда, и забивали они немного. В любом случае, "пенсионеры" собирались играть исключительно на победу, ведь тогда команда вышла бы на четвертое место в таблице.

В первом тайме Челси доминировал. Уже на 1-й минуте Вернер врывался в штрафную и пробил по воротам, однако там и удар накрыли, и офсайд заметили. На 11-й Тимо стрелял с линии полукруга в дальнюю девятку (неточно), на 16-й он же пробивал метров с десяти (в руки Алиссону), а на 17-й Аспиликуэта со средней дистанции нанес удар над перекладиной. Кроме того, у гостей прошло несколько очень интересных атак без логического завершения. При этом они владели мячом 64% игрового времени, а у Ливерпуля был только один момент – это Робертсон пробил мимо левого угла из-за пределов штрафной.

В конце концов, высокая активность Челси была вознаграждена. На 22-й минуте Жоржинью выполнил заброс спину Фабинью на ход Вернеру, а Тимо вырвался один на один с Алиссоном и перебросил его – впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда.

Ливерпуль практически сразу ответил на этот момент забросом Салаха в центр штрафной на Мане. Садьйо оказался прямо перед Мэнди, но не смог обработать мяч. Похожий эпизод случился с Джонсом в конце первого тайма – и это были последние моменты "красных" до перерыва. Челси же продолжил контролировать ход встречи. Так, на 37-й минуте Маунту дали пробить с левого угла штрафной (высоковато), а на 39-й Зиеш нанес удар с линии. Его накрыли.

В конце концов, "пенсионеры" добились своего. На 42-й минуте Канте отдал шикарную диагональ с собственной половины на левый фланг, а Маунт принял ее, вошел на левый угол штрафной, сместился в центр и мощно пробил в дальний угол – 0:1! Именно с этим счетом команды и отправились на отдых.

Второй тайм Ливерпуль начал очень агрессивно. Уже на 47-й минуте Трент простреливал на линию вратарской под замыкание Фирмино, но Бобби не успел на мгновение. На 48-й же нападающий сам выполнил кросс с правого фланга, попав в руку Канте – арбитры решили, что это не пенальти.

Ливерпуль заработал угловой, после подачи с которого головой в дальний угол пробивал Фабинью. Получилось очень неточно. Гости огрызнулись двумя врываниями Чилвелла на левый край штрафной – на 52-й минуте он оттуда неудачно прострелил, а вот на 54-й Бен решил нанести удар с острого угла. Алиссон спас хозяев, а добивание Зиеша успел накрыть Кабак.

До 60-х минут команды еще успели разменяться рядом опасных прострелов и дальними неточными ударами в исполнении Трента и Вернера. При этом темп игры постепенно начал падать. Оба тренера решили, что настало время для замен: Тухель снял Зиеша и выпустил Пулишича, а Юрген Клопп удивил – уже на 63-й минуте он заменил Салаха на Окслейда-Чемберлейна. Кроме того, вместо Джонса вышел Жота.

Решения тренеров игру не улучшили. В середине второго тайма команды провели всего один момент – это Маунт с Вернером на левом полуфланге разыграли контратаку 2-в-1, в завершении которой Тимо стрелял с острого угла. Алиссон парировал. Все остальные атаки завершались банальными кроссами, причем у мерсисайдцев был заметен огромный брак. Ливерпуль до 80-х минут даже ударов в створ не имел, да и вообще Мэнди скучал.

В эндшпиле встречи Ливерпуль начал что-то похожее на финальный штурм. На 85-й минуте она могла принести успех: Фирмино простреливал во вратарскую, а отскок поймал Кабак, которому оставалось пробить с минимального расстояния – впрочем, турок не смог разобраться в ситуации. Лондонцы вынесли мяч, однако "красные" провели атаку вторым темпом. В ее завершении Вейналдум нанес удар головой в руки Мэнди. Это было первое попадание в створ Челси – и это был момент во встрече. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей.

Таким образом Челси набрал 47 очков и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. Ливерпуль, имея в активе 43 зачетных балла, идет на седьмой строчке.

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