Манчестер Сити набрал инфернальный темп, с середины декабря одержав 20 побед подряд во всех турнирах – причем в последних 18 матчах АПЛ команде даже не пришлось отыгрываться. В результате этого рывка "горожане" вышли на первую позицию в турнирной таблице с отрывом в 12 очков, поэтому перед поединком с Вулверхэмптоном на Этихад никто не ожидал сенсации. Пеп Гвардиола решил отдать эту встречу под эксперименты, оставив в запасе Фодена, Гюндогана, Фернандиньо и Зинченко – в центр обороны он поставил Ляпорта, Уокер вышел на правом фланге, а Канселу перевели на позицию левого фулбэка. Кроме того, в основе начал де Брюйне.

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В прошлом сезоне подопечные Эшпириту Санту дважды переиграли Сити, но то были другие команды – нынешние "волки" не претендуют на еврокубки, а идут на 12-й позиции. К тому же, в 10 из 11 последних выездных матчей против лидера высшего дивизиона Вулверхэмптон проиграл. Впрочем, недооценивать коллектив тоже было нельзя, ведь в крайних пяти турах АПЛ "вулвз» не потерпели ни одного поражения.

Манччестер Сити сразу со стартовым свистком захватил инициативу, удерживая мяч 84% игрового времени и практически не покидая чужую половину поля. Уже на 2-й минуте активность "горожан" могла вылиться в гол, однако удар Стерлинга с прострела Канселу парировал Патрисиу. На 7-й хозяева отобрали мяч перед штрафной площадкой и завершили атаку ударом де Брюйне с левого края – рикошетом сфера пролетела мимо ближнего угла. "Вулвз" даже не могли связать больше двух-трех передач.

Держать ворота сухими гостям удалось недолго. На 15-й минуте Родри обыгрался с Канселу и де Брюйне, после чего выполнил шикарную диагональ за спину латералю на ход Марезу – Рияд же ворвался на правый фланг штрафной и прострелил вдоль вратарской на Стерлинга. Дендонкер в попытке прервать передачу срезал мяч в собственные ворота, забив второй автогол в сезоне. Только у Коуди больше. 1:0!

Казалось, что сейчас начнется резня, но Ман Сити неожиданно сбавил темп. В середине первого тайма хозяева даже позволяли Вулверхэмптону держать мяч и комбинировать, хотя вариантов для продолжения атак "вулвз" не получали. Через 30 минут после автогола "горожане" имели только атаку с двумя заблокированными ударами, однако перед самым перерывом они активизировались.

Так, на 43-й де Брюйне выстрелил с дистанции над воротами (там был рикошет), а в атаке после корнера команда даже забила – это Ляпорт расстрелял ворота после навеса от Мареза и скидки Бернарду Силвы головой (!) на дальнюю штангу. Гол отменили из-за минимального офсайда.

Уже в компенсированное время Бернарду Силва мог удвоить преимущество Сити в результате прорыва Жезуса левым флангом в штрафную. Удар бразильца заблокировали, однако португалец с отскока пробил головой в нижний угол – Патрисиу парировал, а добивание Бернарду прошло над воротами! В конце концов, отдыхать команды отправились при счете 1:0.

На старте второго тайма Манчестер Сити попытался закрыть игру. Так, на 51-й минуте де Брюйне получил пас от Канселу и выстрелил с левого края штрафной под правую стойку. Патрисиу парировал! За три минуты Марез сместился с фланга и мощно пробил в дальний угол, но и здесь Патрисиу выручил. Наказание за расточительность оказалось суровым: на 61-й минуте Моутинью заработал стандарт и сам же выполнил из него подачу, а Коуди нырнул "рыбкой" и замкнул головой – точно в дальний угол! 1:1! Это был первое касание "вулвз" в штрафной "горожан", первый удар по воротам Эдерсона и первый гол Конора в АПЛ.

Получив такую ​​оплеуху, манкунианцы пошли вперед и едва не забили уже на 63-й минуте – это Жезус принял заброс на правом краю штрафной, поставил корпус и мощно пробил метров с шести с острого угла. Выше ворот! Еще через две минуты он повторил свою попытку примерно с той же позиции, но "волков" спас Патрисиу. Гости, однако, тоже имели шансы на второй гол: выстрел Траоре с линии полукруга перед штрафной накрыли защитники, а вот удар Адама с правого края на 69-й минуте пролетел над ближней девяткой. Через минуту Вулверхэмптон выскочил в контратаку 5-в-3 на чужой половине, но финальный выстрел Нету заблокировали, а удар Траоре с отскока отправился на трибуны.

Манчестер Сити после этого уже не давал сопернику возможностей забить, окончательно захватив контроль над игрой. На 74-й минуте давление подопечных Пепа Гвардиолы должно было завершиться эффектным голом Стерлинга – он пяткой замыкал передачу на линию вратарской, но мяч прошел рядом с ближним углом. На 77-й Рахим ударом с дистанции попытался закрутить в дальний – сфера облизала стойку! В третий раз Вулверхэмптон уже не отскочил: Уокер открылся на правом фланге под передачу Мареза и прострелил на линию вратарской – от защитников мяч отскочил на Жезуса, а тот расстрелял ворота метров с семи! 2:1!

После этого Эшпириту Санту выпустил на поле Отасови, а Пеп Гвардиола бросил в бой Гюндогана. Замена наставника "горожан" сработала по замене Нуну: на 90-й минуте Отасови допустил обрезку, а хозяева раскатали атаку с кучей передач в штрафной и выстрелом Мареза в левый нижний – 3:1! Это был конец. Деморализованных "волков" добили в компенсированное время: удар Гюндогана с линии полукруга в правый нижний угол парировал Патрисиу, однако Жезус сыграл на добивании. 4:1. Триумф!

Таким образом, Манчестер Сити получил 21 победу подряд во всех турнирах и набрал 65 очков в турнирной таблице, увеличив отрыв от второго места до 15 зачетных баллов. Вулверхэмптон, имея 34 пункта в активе, пока остается двенадцатым.

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