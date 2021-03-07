Манчестер Сити принимал Манчестер Юнайтед в 27 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ман Сити – Ман Юнайтед.

Уже на второй минуте Бруну Фернандеш праздновал взятие ворот, традиционно реализовав пенальти.

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Манчестер Сити упустил ряд возможностей сравнять счет. Зато гости удвоили преимущество на старте второго тайма, точным ударом отметился Шоу. Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко провел на поле весь матч.

Несмотря на поражение, Ман Сити уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Юнайтед на 11 очков.

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