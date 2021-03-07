"Проблемой стало начало матча. Пропустив гол на первой минуте, не так легко вернуться в игру. Но потом мы играли значительно лучше соперника. Контролировали игру, создавали моменты, но не забили. В таких матчах нужно реализовывать шансы, чтобы победить.

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Юнайтед – одна из лучших команд мира. У них невероятные игроки, хорошая организация обороны. Мы еще должны учиться, как возвращаться после таких ситуаций. Обычно мы забиваем первыми – так легче играть. А в такой ситуации, возможно, нужно было действовать быстрее. Мы проанализируем матч, тренер укажет нам на ошибки.

Думаю, нам не хватало последнего паса, последнего удара. Мы создали много шансов, имели возможности забивать, но не воспользовались ими. Именно в это все упирается. Но я убежден, что после этого матча команда станет только сильнее.

Конечно, мы должны побеждать в следующих матчах. Манчестер Сити движется вперед. Мы до сих пор играем во всех турнирах и стремимся всех их выиграть. Верю, что можем это сделать. Сегодняшний матч может стать сигналом для нас, что впереди еще много поединков, нужно сохранять концентрацию.

Мы не всегда смотрим в таблицу, ведь есть матчи, которые означают нечто большее, чем просто 3 очка. Это дерби – битва за честь фанов и клуба. Прошу прощения у болельщиков за поражение. Они заслуживают большего", – цитирует Зину официальный сайт клуба.

Несмотря на поражение, Ман Сити уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая Юнайтед на 11 очков. Зинченко провел на поле весь матч, по данным Whoscored украинец получил среднюю оценку – 6,5.

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