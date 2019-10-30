Манчестер Сити без Зинченко одолел Саутгемптон, Лестер и Эвертон вышли в следующий этап Кубка лиги

В 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги состоялось пять поединков. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Кубок английськой футбольной лиги, 1/8 финала
Бертон – Лестер – 1:3
Голы: Бойс, 52 – Ихеаначо, 7, Тилеманс, 20, Меддисон, 89
Эвертон – Уотфорд – 2:0
Голы: Холгейт, 72, Ришарлисон, 93
Кроули – Колчестер – 1:3
Голы: Балмен, 20 – Норрис, 22, Луямбула, 53 (аг.), Гембин, 80
Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1
Голы: Отаменди, 20, Агуэро, 38, 56 – Стивенс, 75
Оксфорд Юнайтед – Сандерленд – 1:1 (4:2 – пен.)
Голы: Холл, 25 – Макналти, 78
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В 1/8 финала Кубка английской лиги состоялось 5 поединков. Лестер на выезде уверенно победил представителя Первой лиги Бертон, а Эвертон лишь на последних минутах благодаря голам Холгейта и Ришарлисона смог переиграть аутсайдера Премьер-лиги Уотфорд 2:0.
Середнякиы Второй лиги Кроули и Колчестер устроили голевую феерию – на 20-й минуте хозяева вышли вперед, и уже через две минуты Колчестер счет в матче сравнял, а во втором тайме забил еще дважды и вышел в следующий раунд соревнований. Напомним, в предыдущем раунде именно Колчестер смог выбить из турнира Тоттенхэм.
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Команда нашего Александра Зинченко без проблем разобралась с аутсайдером АПЛ Сандерлендом – забив трижды, "горожане" лишь в конце поединка позволили сопернику один гол отквитать. Украинец участия в матче не принимал – он продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Представители Первой лиги Оксфорд и Сандерленд основное время закончили боевой ничьей 1:1. Дополнительное время прошло без голов, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева – они сумели реализовать четыре одиннадцатиметровых, в то время как соперник дважды промахнулся.
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