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Болельщик угадал точный счет рекордного разгрома в истории АПЛ – он увеличил свой выигрыш в 350 раз

20:16 145 Читати українською
Болельщик угадал точный счет рекордного разгрома в истории АПЛ – он увеличил свой выигрыш в 350 раз
Игроки Лестера празднуют рекордную победу / Sky Sport

Житель графства Ланкашир Джон Эверетт поставил на то, что Лестер в матче 10-го тура АПЛ на выезде победит Саутгемптон со счетом 9:0.

13’ Райан Бертранд
 
Бен Чилвелл 10’
Юри Тилеманс 18’
Айозе Перес 19’
Айозе Перес 39’
Джейми Варди 45’
Айозе Перес 57’
Джейми Варди 59’
Джеймс Мэддисон 85’
Джейми Варди 90+3’
10’ Бен Чилвелл
13’ Райан Бертранд
18’ Юри Тилеманс
19’ Айозе Перес
39’ Айозе Перес
45’ Джейми Варди
57’ Айозе Перес
59’ Джейми Варди
85’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джейми Варди

Коэффициент на этот результат составил 350.00. Ставка была сделана в размере 5 фунтов. Таким образом, чистый выигрыш британца составил 1745 фунтов, информирует Betvictor.

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Напомним, в 10-м туре АПЛ Лестер одержал самую крупную гостевую победу в чемпионате Англии. Подопечные Брендана Роджерса забили 9 "сухих" мячей в ворота Сатгемптона. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, а по результативности уступает только Манчестер Сити.

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Англия Саутгемптон - Лестер Сити
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