Болельщик угадал точный счет рекордного разгрома в истории АПЛ – он увеличил свой выигрыш в 350 раз

Житель графства Ланкашир Джон Эверетт поставил на то, что Лестер в матче 10-го тура АПЛ на выезде победит Саутгемптон со счетом 9:0.

Коэффициент на этот результат составил 350.00. Ставка была сделана в размере 5 фунтов. Таким образом, чистый выигрыш британца составил 1745 фунтов, информирует Betvictor.

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Напомним, в 10-м туре АПЛ Лестер одержал самую крупную гостевую победу в чемпионате Англии. Подопечные Брендана Роджерса забили 9 "сухих" мячей в ворота Сатгемптона. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, а по результативности уступает только Манчестер Сити.

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