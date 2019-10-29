Зінченко: Відновлення йде повним ходом – скоро повернуся на поле

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів, що вже найближчим часом повернеться в Англію, щоб почати курс реабілітації після операції.

"Хочу всім подякувати за підтримку. Все йде за планом, відновлення йде повним ходом. Скоро повернуся на поле", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу Футбол.

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Очікується, що українець в п'ятницю повернеться в розташування Манчестер Сіті, де продовжить відновлюватися після операції на коліні.

Нагадаємо, минулого тижня гравець Манчестер Сіті був прооперований в Барселоні. Його відновлення займе 4-5 тижнів.

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