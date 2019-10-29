Лунин едет в Барселону, очередной топ-экзамен для Малиновского, битва титанов в Англии – топ-матчи евромидуика

"Футбол 24" выделяет самые интересные матчи европейского мидуика, которые стоит посмотреть. Классические противостояния в Кубке английской лиги, Лунин посетит Камп Ноу, а Малиновский сразится с Наполи – все это в нашем материале.

Манчестер Сити – Саутгемптон

29 октября, 21:45. Манчестер, Этихад

Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Почему нужно посмотреть: в 1/8 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити примет Саутгемптон, который на выходных потерпел настоящий позор. 0:9 дома от Лестера – это поражение стало рекордной домашней неудачей в истории высшего дивизиона чемпионата Англии. Безусловно, команда Ральфа Хазенхюттля стремится реабилитироваться, однако оппонент для этого выпал не слишком подходящий. Манчестер Сити –- не только действующий чемпион Англии, "горожане" выиграли 4 Кубка лиги из 6-ти розыгрышей и явно настроены продлить удачную серию.

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Интересно, что это лишь первый этап противостояния между этими командами – уже 2 ноября Ман Сити и Саутгемптон сыграют в рамках чемпионата Англии. Поэтому вряд ли команды выйдут на сегодняшний матч в оптимальных составах, ведь Кубок лиги – все же не приоритетный турнир на данный момент. Саутгемптон находится в зоне вылета с худшей защитой АПЛ, а "горожане" продолжают погоню за Ливерпулем и имеют сложный календарь в ноябре. Впрочем, поединок все равно привлекает внимание – не в последнюю очередь с точки зрения формы команды Хосепа Гвардиолы в качестве соперника Шахтера в Лиге чемпионов.

К сожалению, Александр Зинченко не сыграет в этом матче – украинец все еще находится в Барселоне, где восстанавливается от повреждения колена. По предварительным прогнозам, хавбек сборной Украины пропустит 4-5 недель.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Манчестер Сити – 1,11; ничья – 11,00; победа Саутегмптона – 26,00.

Прогноз "Футбол 24": 3:0

Барселона – Вальядолид

29 октября, 22:15. Барселона, Камп Ноу

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: Андрей Лунин и его Вальядолид едут на Камп Ноу противостоять действующему чемпиону Испании. Гости, как и Барселона, подходят к игре в хорошей форме. Каталонцы выиграли 4 последних матча Примеры и лидируют по потерянным очкам (правда, имеют матч в запасе против Реала). Вальядолид не проигрывает 5 последних поединков, а в сезоне 2019/20 уже отбирал очки у Реала и Атлетико – на очереди еще один гранд?

Барселона выиграла 6 поединков подряд во всех турнирах, пропустив в свои ворота лишь трижды. Команда Вальверде после неубедительного старта набрала приличную форму, а Лионель Месси окончательно залечил травму и забил в трех последних матчах. Безусловно, сдержать атаку "блаугранас" – основная задача Вальядолида. К слову, в этом матче не сыграют Артур и Усман Дембеле – француз должен был пропустить Эль Класико из-за дисквалификации, но в связи с переносом игры на декабрь не выйдет на поле именно против команды Лунина.

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Следует отметить, что сам украинец тоже вряд ли появится на поле легендарного стадиона. Чемпион мира U-20, который все еще не дебютировал за Вальядолид, проигрывает конкуренцию Жорди Масипу – бывшему голкиперу Барселоны. Главный тренер Серхио Гонсалес не скрывает, что сейчас видит Андрея лишь в роли запасного вратаря, а место Масипа в стартовом составе не обсуждается. Критикам такого решения тренера отвечают цифры. Вальядолид в стартовых 10-ти турах пропустил 9 голов – меньше только у Атлетико и Атлетика, а та же Барселона имеет в пассиве 10 пропущенных мячей.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Барселоны – 1,15; ничья – 9,20; победа Вальядолида – 21,00.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Наполи – Аталанта

30 октября, 20:00. Неаполь, Сан-Паоло

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

Почему нужно посмотреть: Руслан Малиновский и компания едут в Неаполь на центральный матч 10-го тура Серии А. Аталанта набрала 20 очков и занимает 3 место в чемпионате, а Наполи является ближайшим преследователем "богини", отставая на 3 зачетных пункта.

Бергамаски в Серии А 2019/20 не забивают меньше двух голов за игру и имеют лучшую атаку чемпионата – Аталанта настреляла соперникам 28 мячей за 9 туров. Что касается Наполи, то команда Карло Анчелотти за 5 матчей пропустила лишь трижды. Нашла коса на камень – эта фраза актуальна именно для поединка в Неаполе.

К слову, поединок посетит Марек Гамшик – легенда Наполи, который сейчас выступает в Китае, но вернется в мировую столицу пиццы, чтобы поддержать своих бывших одноклубников. Это будет первый визит словака в Италию после перехода в Далянь Ифань в феврале этого года. Напомним, Гамшик является лучшим бомбардиром в истории Наполи – в его активе 121 гол.

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Ожидаем увидеть на поле Руслана Малиновского. Полузащитник сборной Украины сыграл меньше тайма против Удинезе (7:1) – вероятно, Джан Пьеро Гасперини поберег хавбека на поединок с Наполи. Малиновский в последних матчах регулярно получает одну из самых высоких оценок, а в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити отличился дебютным голом за Аталанту. Интересно, что по словам агента, летом украинец мог оказаться именно в Наполи, но клуб действовал недостаточно решительно. Что ж, в среду Малиновский имеет шанс выйти на поле Сан-Паоло и заставить неаполитанцев жалеть о срыве своего трансфера.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Наполи – 2,06; ничья – 3,78; победа Аталанты – 3,62.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Ливерпуль – Арсенал

30 октября, 21:30. Ливерпуль, Энфилд

Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: жеребьевка 1/8 финала Кубка английской лиги подарила сразу две топ-пары – в первой из них сойдутся Ливерпуль и Арсенал. Безусловно, данный турнир не является приоритетом для обеих команд – Ливерпуль лидирует в чемпионате с 6-очковым отрывом от Манчестер Сити, а Арсенал выпал за пределы зоны Лиги чемпионов. Только 1 очко в матчах с Шеффилд Юнайтед и Кристал Пэлас, а также скандал с Гранитом Джакой свидетельствуют об определенных проблемах в лагере "канониров".

Арсенал уже 3 сезона подряд не может финишировать в топ-4 и пробиться в Лигу чемпионов, а последние результаты не добавляют оптимизма фанатам лондонцев. У Ливерпуля ситуация куда лучше – "красные" потеряли всего 2 очка в 10-ти матчах и теперь выглядят главным претендентом на чемпионство. Расслабляться нельзя – о потенциальном вылете из Кубка лиги болельщики забудут куда быстрее, чем об очередном годе без победы в чемпионате.

К слову, команды уже играли между собой в текущем сезоне – в августе Ливерпуль одолел Арсенал со счетом 3:1. В последний раз лондонцы обыгрывали мерсисайдцев еще в апреле 2015 года по счетом 4:1.

Юрген Клопп и Унаи Эмери, скорее всего, дадут отдохнуть некоторым основным исполнителям и дадут шанс резервистам, но вывеска под названием "Ливерпуль – Арсенал" все равно остается привлекательной.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Ливерпуля – 1,86; ничья – 4,15; победа Арсенала – 4,05.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Челси – Манчестер Юнайтед

30 октября, 22:05. Лондон, Стэмфорд Бридж

Почему нужно посмотреть: во втором культовом противостоянии 1/8 финала Кубка лиги сойдутся Челси и Манчестер Юнайтед. Лондонцы подходят к поединку в лучшей форме – в активе команды Фрэнка Лэмпарда 4-матчевая победная серия в чемпионате и место в зоне Лиги чемпионов. МЮ только в последнем поединке сумел одолеть Норвич и прервать затянувшуюся неудачную серию в АПЛ, поднявшись на 7 позицию.

Лэмпард и Сульшер не смогут выставить оптимальные составы. В лазарете Челси все еще находятся Лофтус Чик и Кристенсен, также под серьезным вопросом выход Н'Голо Канте. У Манчестер Юнайтед самой большой потерей является травма Поля Погба, а отсутствие Далота, Туанзебе и Байи нельзя назвать критической.

Напомним, Манчестер Юнайтед уже противостоял Челси в Премьер-лиге 2019/20 – дебютный официальный матч Фрэнка Лэмпарда на посту наставника "пенсионеров" завершился полной капитуляцией лондонцев со счетом 0:4.

Коэффициенты на матч от Marathon Bet: победа Челси – 1,88; ничья – 3,74; победа Манчестер Юнайтед – 4,40.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

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