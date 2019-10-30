Манчестер Сіті без Зінченка здолав Саутгемптон, Лестер та Евертон вийшли до наступного етапу Кубка ліги

В 1/8 фіналу Кубка англійської футбольної ліги відбулось п’ять поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської футбольної ліги, 1/8 фіналу

Бертон – Лестер – 1:3

Голи: Бойс, 52 – Іхеаначо, 7, Тілеманс, 20, Меддісон, 89

Евертон – Уотфорд – 2:0

Голи: Холгейт, 72, Рішарлісон, 93

Кроулі – Колчестер – 1:3

Голи: Балмен, 20 – Норріс, 22, Луямбула, 53 (аг.), Гембін, 80

Манчестер Сіті – Саутгемптон – 3:1

Голи: Отаменді, 20, Агуеро, 38, 56 – Стівенс, 75

Оксфорд Юнайтед – Сандерленд – 1:1 (4:2 – пен.)

Голи: Холл, 25 – Макналті, 78

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У 1/8 фіналу Кубку англійської ліги відбулось 5 поєдинків. Лестер на виїзді впевнено переміг представника Першої ліги Бертон, а Евертон лише на останніх хвилинах завдяки голам Холгейта та Рішарлісона спромігся переграти аутсайдера Прем’єр-ліги Уотфорд 2:0.

Середнякии Другої ліги Кроулі та Колчестер влаштували гольову феєрію – на 20-й хвилині господарі вийшли вперед, та вже за дві хвилини Колчестер рахунок у матчі зрівняв, а у другому таймі забив ще двічі і вийшов у наступний раунд змагань. Нагадаємо, у попередньому раунді саме Колчестер спромігся вибити з турніру Тоттенхем.

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Команда нашого Олександра Зінченка без проблем розібралась з аутсайдером АПЛ Сандерлендом – забивши тричі, "містяни" лише наприкінці поєдинку дозволили супернику один гол відквитати. Українець участі у матчі не брав – він продовжує відновлюватись після травми коліна.

Представники Першої ліги Оксфорд та Сандерленд основний час закінчили бойовою нічию 1:1. Додатковий час минув без голів, а у серії післяматчевих пенальті сильнішими виявились господарі – вони зуміли реалізувати чотири одинадцятиметрових, в той час як суперник двічі схибив.

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