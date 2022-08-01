Вингер Антони не присоединится к команде Эрика Тен Хага в этом летнем трансферном окне. "Красных дьяволов" отпугали финансовые запросы нидерландцев.

Трансфер 22-летнего бразильца больше не на повестке дня в клубе из Манчестера, информирует Sky Sports . Причина – в финансах. Аякс потребовал за свою звезду около 100 миллионов евро.

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МЮ еще может вернуться к варианту с подписанием Антони, но только если нидерландцы существенно снизят свои запросы. Также ситуация может измениться, если сам игрок пожелает уйти. Аякс не слишком стремится прощаться с одним из своих лидеров. Ранее клуб уже отпустил в Манчестер защитника Лисандро Мартинеса .

Заметим, Антони выступает за "божьих сыновей" два года. В прошлом сезоне провел 32 матча, в которых отличился 12 голами и 10 ассистами.

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