У 2019-му Аякс зупинився за крок від фіналу Ліги чемпіонів. Молода команда в прекрасному стилі вибила Реал і Ювентус, а також провела епічні поєдинки з Баварією та Тоттенхемом. В кожному топ-чемпіонаті почули про Еріка Тен Хага. Відтоді він фігурував в шорт-листі багатьох солідних клубів, які шукали тренера. Тен Хага пов'язували чутками і з Баварією, і з Борусією, і з Барселоною, і з ПСЖ.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив ім'я нового головного тренера

Навколо Еріка сформувався ореол майже геніального тренера. Навіть ті, хто мало бачив його Аякс у дії, знали, що Тен Хаг – це знак якості. Причина проста: він досягає успіху "правильним футболом". Ставка на тотальний контроль м'яча та високий пресинг, завдяки чому Аякс домінує. Це видовищно, це безпрограшно. Виліт від Бенфіки виглядає випадковістю, а прохід в такому стилі Реала цінується значно більше.

Тен Хаг зробив собі ім'я не результатами (півфінал ЛЧ + дві Ередивізі), а грою. Включаючи його Аякс, ви отримували дві години естетичного задоволення. Навіть якщо поразка, то поразка красива, без зради своєму стилю. На Олд Траффорд забули ці відчуття. МЮ навіть якщо перемагає, то перемагає в муках. І дуже давно не грає, як топ-команда.

Не лише нідерландець був пріоритетним варіантом для МЮ, але й МЮ був пріоритетним варіантом для нього, як повідомляють інсайдери. Це означає, що в Манчестері йому пообіцяли час, довіру та кошти на перебудову. Тен Хаг не рвався з Аякса на першу пропозицію, а обирав клуб, де дадуть гарантії. Якщо все так, союз з Юнайтед виглядає перспективно.

Ми вже підібралися до двох аналогій з Гвардіолою (і блискуча маківка – не одна з них). У наш час від цього не втекти. Особливо з врахуванням того, що Пеп і Ерік з 2013-го по 2015-й одночасно працювали в Баварії (тренували головну та другу команди відповідно). Перша аналогія – ігровий стиль.

"Я багато чого навчився у Гвардіоли. Його філософія феноменальна. Як він працював у Барселоні, в Баварії, а тепер в Манчестер Сіті. Фантастика. Такий атакувальний та привабливий стиль дозволяє йому штампувати перемоги. Цю ж структуру, ці ж принципи я намагаюся реалізувати в Аяксі", – казав Тен Хаг.

Водночас нідерландець не є догматиком. У нього широкий арсенал інструментів та ідей. Підлаштовуючись під якості своїх футболістів, він використовує різні схеми (спершу була зручна для де Йонга та ван де Беека 4-2-3-1, потім 4-3-3). Він легко переходив від структури з фальшивою дев'яткою в особі Тадіча до гри з класичною дев'яткою Аллє. Він перевчав гравців на нові позиції, де можна підсвітити їхні сильні сторони.

Тому не варто ставити хрест на Магуайрі, Ліндельофі чи Рашфорді. Питання тільки в Роналду. Що, знову? Так, знову. Кріш вважає себе більшим за клуб, і, будьмо чесні, в нинішньому МЮ так і є. Хет-трики не дадуть збрехати. Але Роналду – це минуле. Максимум теперішнє, яке от-от стане минулим. Його прихід дарував шанс поборотися за щось конкретно в цьому сезоні. Потяг поїхав. Тен Хаг приходить будувати майбутнє, і в його структурі немає місця "елітному пасажиру".

Водночас не варто забувати, що Манчестер Юнайтед потрібно виходити на ринок. Зараз в складі "дияволів" вже далеко не такий треш, як на момент приходу Сульшера, останні трансферні кампанії були адекватними. Однак в команду потрібен щонайменше півзахисник з класним пасом і вмінням працювати під пресингом, а також центрфорвард, який відповідає вимогам Тен Хага.

Друга аналогія з Гвардіолою – робота в максимально комфортних умовах. Пеп йшов (і залишається) в Манчестер Сіті з гарантією, що всі його примхи будуть виконані друзями Чікі Бегірістайном та Ферраном Соріано. Тен Хаг також працював в Аяксі з максимальною підтримкою і захистом Еріка ван дер Сара та Марка Овермарса (Овермарс взагалі дав перший шанс Тен Хагу, поставивши тренером у свій клуб Гоу Ехед Іглз).

В Манчестер Юнайтед тепличних умов не буде. Великий плюс – наявність Ральфа Рангніка, який готовий до ролі посередника. Німець зможе перекладати керівництву побажання/вимоги Тен Хага з футбольної мови на мову бізнесу. Без цього все приречене на провал.

Традиційна в таких випадках пересторога – чи вистачить тренеру авторитету, щоб керувати зірковою роздягальнею. Тен Хаг справляє враження досить різкого та владного коуча, який тримає футболістів в кулаці та не соромиться різко говорити з журналістами.

Якщо йому вистачить харизми, щоб зробити себе центральною фігурою в МЮ, залишаючись авторитетом і для гравців, і для босів клубу, у Манчестері з'явиться другий Пеп.