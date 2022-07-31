Манчестер Юнайтед идет на шаг отчаяния ради де Йонга – хавбеку дадут рекордную зарплату, чтобы покрыть долг Барселоны
Манчестер Юнайтед надеется соблазнить Фрэнки де Йонга астрономическими заработками.
"Красные дьяволы" готовят финальную ставку в многонедельной погоне за хавбеком Барселоны, сообщает Sport.es.
Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Де Йонгу в Италии за 70 млн евро
Между клубами давно есть устная договоренность о трансфере за 75+10 млн евро. Впрочем, сам де Йонг не собирался покидать Барсу ради МЮ, который даже не будет выступать в Лиге чемпионов. Дополнительным препятствием стали 17 млн евро, которые каталонцы должны игроку по условиям перераспределения зарплаты. Агент де Йонга хочет сначала выбить обещанные деньги, если покинуть Камп Ноу таки придется.
Манчестер Юнайтед устал от саги и может "разбить копилку", чтобы привезти 25-летнего нидерландца. Де Йонгу предложат самую большую зарплату в истории "красных дьяволов" – 450 тысяч фунтов в неделю. Этого хватит, чтобы "утешить" полузащитника и покрыть долг Барселоны.
Барселона завершила турне по США победой над Нью-Йорк Ред Буллз – Левандовски устроил фестиваль промахов на глазах Анри