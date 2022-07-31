"Красные дьяволы" готовят финальную ставку в многонедельной погоне за хавбеком Барселоны, сообщает Sport.es.

Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Де Йонгу в Италии за 70 млн евро

Между клубами давно есть устная договоренность о трансфере за 75+10 млн евро. Впрочем, сам де Йонг не собирался покидать Барсу ради МЮ, который даже не будет выступать в Лиге чемпионов. Дополнительным препятствием стали 17 млн ​​евро, которые каталонцы должны игроку по условиям перераспределения зарплаты. Агент де Йонга хочет сначала выбить обещанные деньги, если покинуть Камп Ноу таки придется.

Манчестер Юнайтед устал от саги и может "разбить копилку", чтобы привезти 25-летнего нидерландца. Де Йонгу предложат самую большую зарплату в истории "красных дьяволов" – 450 тысяч фунтов в неделю. Этого хватит, чтобы "утешить" полузащитника и покрыть долг Барселоны.

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