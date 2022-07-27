Манчестер Юнайтед официально представил новичка за 67 млн евро
Защитник Лисандро Мартинес наконец-то смог надеть футболку Манчестер Юнайтед.
Аргентинец завершил все формальные процедуры и подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
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Манчестер Юнайтед и Аякс согласовали трансфер десять дней назад. Сумма перехода составила 67 миллионов евро, из которых 57 амстердамцы получат сразу, а еще десять заработают в виде бонусов. Таким образом, Мартинес становится 6 самым дорогим игроком в истории МЮ (после Погба, Магуайра, Санчо, Лукаку и Ди Марии).
3 года назад Аякс приобрел универсального защитника за 7 млн евро. Мартинес провел в футболке столичного клуба 118 матчей, забил 6 мячей и дважды становился чемпионом Нидерландов. За сборную Аргентины отыграл 7 матчей, в частности, был в составе на победной Копа Америка-2021.
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