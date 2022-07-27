Аргентинец завершил все формальные процедуры и подписал контракт на 5 лет с возможностью продления еще на один, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед презентовал Эриксена мотивационным видео – датчанин сделал неожиданное признание

Манчестер Юнайтед и Аякс согласовали трансфер десять дней назад. Сумма перехода составила 67 миллионов евро, из которых 57 амстердамцы получат сразу, а еще десять заработают в виде бонусов. Таким образом, Мартинес становится 6 самым дорогим игроком в истории МЮ (после Погба, Магуайра, Санчо, Лукаку и Ди Марии).

3 года назад Аякс приобрел универсального защитника за 7 млн евро. Мартинес провел в футболке столичного клуба 118 матчей, забил 6 мячей и дважды становился чемпионом Нидерландов. За сборную Аргентины отыграл 7 матчей, в частности, был в составе на победной Копа Америка-2021.

Feel the fire.



@LisandrMartinez is ready to bring the heat to United.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2022

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий