Трансфер 22-річного бразильця більше не є на порядку денному у клубі з Манчестера, інформує Sky Sports. Причина – у фінансах. Аякс вимагав за свою зірку близько 100 мільйонів євро.

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МЮ ще може повернутись до варіанту з підписанням Антоні, але лише якщо нідерландці суттєво знизять свої запити. Також ситуація може змінитись, якщо сам гравець виявить бажання піти. Аякс же не надто прагне прощатись з одним зі своїх лідерів. Раніше клуб вже відпустив у Манчестер оборонця Лісандро Мартінеса.

Зауважимо, Антоні виступає за "божих синів" два роки. Минулого сезону провів 32 матчі, в яких відзначився 12 голами та 10 асистами.

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