Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї підписання ще однієї зірки Аякса через неймовірні запити
Вінгер Антоні не приєднається до команди Еріка Тен Хага цього літнього трансферного вікна. "Червоних дияволів" відлякали фінансові запити нідерландців.
Трансфер 22-річного бразильця більше не є на порядку денному у клубі з Манчестера, інформує Sky Sports. Причина – у фінансах. Аякс вимагав за свою зірку близько 100 мільйонів євро.
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МЮ ще може повернутись до варіанту з підписанням Антоні, але лише якщо нідерландці суттєво знизять свої запити. Також ситуація може змінитись, якщо сам гравець виявить бажання піти. Аякс же не надто прагне прощатись з одним зі своїх лідерів. Раніше клуб вже відпустив у Манчестер оборонця Лісандро Мартінеса.
Зауважимо, Антоні виступає за "божих синів" два роки. Минулого сезону провів 32 матчі, в яких відзначився 12 голами та 10 асистами.
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