Криштиану Роналду последним скандальным интервью, вероятнее всего, похоронил свою карьеру на Олд Траффорд. Клуб настроен ускорить прощание с португальцем, а Эрик Тен Хаг уже нашел замену скандальному форварду и хочет видеть на его месте Килиана Мбаппе, сообщает Mirror.

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Ранее МЮ планировал осуществить громкий трансфер летом, но последние заявления 37-летнего Криштиану заставляют "красных дьяволов" действовать быстрее. Манкунианцы уже в январе готовы выложить за Мбаппе 150 миллионов фунтов, а самому французу предлагают зарплату в 500 тысяч фунтов в неделю.

По мнению Ман Юнайтед, это убедит Мбаппе выбрать именно "красных дьяволов", чтобы сделать следующий шаг в карьере. Альтернативой является нигериец Виктор Осимхен из Наполи, однако МЮ настроен приложить все усилия, чтобы привезти на Олд Траффорд именно форварда сборной Франции.

Отметим, положение Мбаппе в ПСЖ в последнее время тоже ухудшилось. Нападающий якобы хотел расторгнуть контракт с клубом и регулярно намекает на недовольство своим положением в столице Франции.