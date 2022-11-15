Месяц тому назад в СМИ появилась информация, что Мбаппе якобы решил покинуть ПСЖ, хотя совсем недавно подписал новый контракт. Оказалось, причиной стали деньги.

Мбаппе променял мечту на 630 миллионов – рассекречена схема выплат, которой ПСЖ соблазнил звездного француза

По информации L'Equipe, француза разозлило то, что клуб не вовремя выплатил ему зарплату за сентябрь. Клуб не сумел предоставить должное объяснение представителям Килиана, почему возникла такая ситуация. В то же время Месси и Неймар свои выплаты получили без задержек. В таком отношении Мбаппе усматривает неуважение к себе.

Напомним, по новому контракту, ПСЖ платит Килиану около 70 миллионов евро в год. В нынешнем сезоне 23-летний француз провел 20 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистов.