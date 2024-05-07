Гарет Саутгейт возглавил список приоритетов Манчестер Юнайтед. Руководство "красных дьяволов" хочет, чтобы именно этот специалист сменил Эрика Тен Хага во главе команды. Об этом информирует журналист FootMercato Санти Ауна.

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Сообщается, что боссы МЮ ведут переговоры с Саутгейтом и уже в ближайшие недели представители смогут согласовать с ним контракт. Согласно источнику, официальное объявление о назначении Саутгейта на пост главного тренера МЮ может состояться после окончания Евро-2024.

Напомним, что 53-летний наставник тренирует сборную Англии с 2016 года.

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