Как известно, 37-летний португалец открыто заявил, что не уважает главного тренера Эрика Тен Хага. После таких слов будущее Роналду в команде в очередной раз оказалось под вопросом. Соглашение форварда рассчитано до конца сезона, но не исключено, что Криштиану покинет Олд Траффорд уже зимой.

Роналду уже провел переговоры с одним из фаворитов Лиги чемпионов

Манкунианцы уже получили первое "предложение" по трансферу скандальной звезды. Правда, вряд ли шансы на этот переход являются высокими. Любительский клуб Блайт Спартанс предложил за Роналду целую пинту пива (0,56 литра) и пирог.

Вероятно, окончательное решение по Роналду МЮ примет уже после возвращения нападающего из чемпионата мира, который станет для него пятым в карьере. По информации СМИ, Бавария и Челси уже размышляют над подписанием Криштиану. Но именно Блайт Спартанс стал первым клубом, открыто заявившим о желании усилиться форвардом.

В сезоне 2022/23 португалец не является основным игроком Манчестер Юнайтед. Ветеран сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).