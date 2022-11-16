Кріштіану Роналду останнім скандальним інтерв'ю, найімовірніше, поховав свою кар'єру на Олд Траффорд. Клуб налаштований прискорити прощання з португальцем, а Ерік Тен Хаг вже знайшов заміну скандальному форварду і хоче бачити на його місці Кіліана Мбаппе, повідомляє Mirror.

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Раніше МЮ планував здійснити гучний трансфер влітку, але останні заяви 37-річного Кріштіану змушують "червоних дияволів" діяти швидше. Манкуніанці вже у січні готові викласти за Мбаппе 150 мільйонів фунтів, а самому французу пропонують зарплатню 500 тисяч фунтів на тиждень.

На думку Ман Юнайтед, це переконає Мбаппе обрати саме "червоних дияволів", щоб зробити наступний крок у кар'єрі. Альтернативою є нігерієць Віктор Осімхен із Наполі, однак МЮ налаштований докласти усіх зусиль, щоб привезти на Олд Траффорд саме форварда збірної Франції.

Зазначимо, становище Мбаппе в ПСЖ останнім часом теж погіршилося. Нападник начебто хотів розірвати контракт з клубом і регулярно натякає на невдоволення своїм становищем у столиці Франції.