“Я решил уйти из футбола после этого сезона. Я уже давно шел к этому, но те, кто не знал об этом, теперь тоже узнают.

Экс-звезда Динамо набирал 110 кг и докатился до любителей: "50-летние мужики обходили меня"

Я смирился с этим. У меня была замечательная карьера, я имел возможность играть в больших клубах, я имел возможность играть на чемпионате мира, я был чемпионом в определенных странах. Я оглядываюсь на свою карьеру с большим удовольствием, это точно", – приводит слова Ленса Voetbalzone.

Напомним, летом 2013-го Динамо заплатило ПСВ за полузащитника 9 млн евро. Голландец задержался в Киеве на 2 сезона – 76 матчей, 15 голов и 18 ассистов. После получения чемпионства Ленса продали в Сандерленд за 11,4 млн евро. Сейчас Джермейн доигрывает в Версале из третьего дивизиона Франции. Ленс успел поиграть и за сборную Нидерландов – 34 матча, 8 голов и 7 результативных передач.

Україна на "бронзовому" Євро-94: били Англію з юним Каррагером, Ящук-бомбардир, четверо не дожили навіть до 40