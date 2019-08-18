Эриксен отказался продлить контракт с Тоттенхэмом – в услугах игрока заинтересованы Реал и Манчестер Юнайтед

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен хочет сменить клуб по окончании сезона 2019/20.

Кристиан Эриксен отклонил предложение по новому контракту от Тоттенхэма, сообщает AS.

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Хавбек наверняка не покинет "шпор" до конца трансферного окна, однако не планирует связывать свое будущее с лондонским клубом. Руководство Тоттенхэма предложило 27-летнему игроку новый контракт, но он ответил отказом.

Сообщается, что датчанин планирует провести еще один сезон в клубе, а следующим летом уйти на правах свободного агента. Ранее в подписании Эриксена были заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ювентус и Реал Мадрид.

В новом сезоне полузащитник провел 2 поединка в составе Тоттенхэма, но не отметился результативными действиями.

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