toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Эриксен отказался продлить контракт с Тоттенхэмом – в услугах игрока заинтересованы Реал и Манчестер Юнайтед

15:34 16 Читати українською
Эриксен отказался продлить контракт с Тоттенхэмом – в услугах игрока заинтересованы Реал и Манчестер Юнайтед
Кристиан Эриксен / Reuters

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен хочет сменить клуб по окончании сезона 2019/20.

Кристиан Эриксен отклонил предложение по новому контракту от Тоттенхэма, сообщает AS.

Манчестер Юнайтед готов приобрести Эриксена этим летом

Хавбек наверняка не покинет "шпор" до конца трансферного окна, однако не планирует связывать свое будущее с лондонским клубом. Руководство Тоттенхэма предложило 27-летнему игроку новый контракт, но он ответил отказом.

Сообщается, что датчанин планирует провести еще один сезон в клубе, а следующим летом уйти на правах свободного агента. Ранее в подписании Эриксена были заинтересованы Манчестер Юнайтед, Ювентус и Реал Мадрид.

В новом сезоне полузащитник провел 2 поединка в составе Тоттенхэма, но не отметился результативными действиями.

Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ

blog_ava
Клопп остроумно прокомментировал эпическую ошибку Адриана в матче против Саутгемптона
09:17
472
Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
43
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Хоффенхайм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук