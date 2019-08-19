Манчестер Юнайтед і Вулверхемптон розписали бойову нічию – Невеш забив фантастичний гол, Погба не реалізував пенальті

Останній матч 2-го туру АПЛ між Вулверхемптоном та Манчестер Юнайтед переможця не виявив (1:1).

Перший тайм зустрічі не балував гостротою. Достатньо лише сказати, що за стартові 45 хвилин команди завдали аж по одному удару – причому постріл Вулвз було заблоковано. Загалом же, вся гра у цей період проходила під знаком домінування Манчестера (69% володіння м'ячем) і намагань Вулверхемптона підчатувати суперника на контратаці. Команди практично не загострювали з гри, здебільшого намагаючись забити зі стандартів – втім, їх виконання було жахливим.

Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – як це було

Нічого гострішого за кілька проривів без завершення у господарів не було, а от гості могли вікдрити рахунок на 19-й хвилині після того, як Рашфорд красиво розхитав Беннета на лівому фланзі та подав на дальню стійку – в останній момент Болі зумів не пропустити Марсьяля на замикання. Наступна атака пройшла з цього ж флангу й стала гольовою.

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На 24-й хвилині Мактоміні розігнався по бровці та віддав вправо на Лінгарда, той у дотик відпасував Рашфорду, а Маркус розрізним пасом вивів Марсьяля на ударну позицію в штрафному. Антоні з лівого краю пробив під поперечину – 0:1! Організувати щось у відповідь підопічним Ешпіріту Санту до перерви так і не вдалося, але й МЮ нічого небезпечного не створював.

На другий тайм Ешпіріту Санту кинув у бій Адама Траоре й наказав високо пресингувати Юнайтед, що одразу принесло успіх. Так, на 53-й хвилині Траоре прорвався правом флангом і заробив небезпечний штрафний, подачу з якого взявся виконувати Моутінью. Жоау навісив, а Хіменес, вистрибнувши вище всіх, замкнув ударом головою в дальній кут – стійка врятувала Манчестер! Гості "поплили", внаслідок чого Вулверхемптон продовжив атаку й заробив кутовий. Він завершиться взяттям воріт.

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Вулвз розіграли корнер через передачу низом, після чого пішла передача Моутінью з правого флангу на лінію напівкола перед карним майданчиком. Невеш стояв там у повній самотності, маючи достатньо часу для прицілювання та удару по воротах. Рубен це і зробив, пробивши точно у дев'ятку з рикошетом від поперечини – 1:1! Втім, після цього почався довгий перегляд відеоповторів, адже була підозра щодо офсайду. Зрештою, Джонатан Мосс прийняв рішення зарахувати гол.

Манчестер Юнайтед поступово прийшов у себе й організував кілька атак у відповідь. На 67-й хвилині це завершилось проривом Погба у штрафний та пенальті, який Поль відверто намалював. Втім, справедливість взяла гору, адже удар француза з "точки" у блискучому стрибку витягнув Патрісіу! Після цього матч перейшов у фазу позиційної боротьби, в якій можна було згадати хіба що кілька проривів МЮ із заблокованими ударами, замикання Ван Біссаки вище воріт та кілька вибитих кросів Вулвз.

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Ендшпіль поєдинку можна відраховувати з 85-ї хвилини, коли МЮ провів гарну позиційну атаку й заробив кутовий, а Вулверхемптон після розіграшу вискочив у класний контрвипад. В його завершенні по воротах з правого краю штрафного стріляв Хіменес – над поперечиною! Крім того, він ледь не вискочив віч-на-віч на 87-й, обігнавши Магуайра – гостей підстрахував Де Хеа. Вже у компенсований час з меж штрафного по воротах низом пробив Шоу, але цей удар не був складним для голкіпера. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Манчестер Юнайтед втратив можливість очолити турнірну таблицю, залишившись на четвертій позиції з чотирма очками. Вулверхемптон з двома пунктами перебуває на тринадцятому місці.

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