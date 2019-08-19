"Роналду был эгоистом, всегда ходил у зеркала", – Форлан вспомнил совместные года с португальцем в МЮ

Уругвайский нападающий рассказал о характере Роналду во времена выступлений за "красных дьяволов".

По мнению Форлана, португалец слишком много времени уделял своей внешности.

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"Роналду, в отличие от Бекхэма, был эгоистом в раздевалке. Криштиану всегда хотел быть рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала", – рассказал Форлан в интервью Mirror.

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Уругваец играл за Манчестер Юнайтед с 2002 по 2004 год (17 голов в 98 матчах). Этим летом легендарный нападающий объявил о завершении карьеры.