toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

"Роналду был эгоистом, всегда ходил у зеркала", – Форлан вспомнил совместные года с португальцем в МЮ

15:38 120 Читати українською
"Роналду был эгоистом, всегда ходил у зеркала", – Форлан вспомнил совместные года с португальцем в МЮ
Криштиану Роналду в МЮ / Reuters

Уругвайский нападающий рассказал о характере Роналду во времена выступлений за "красных дьяволов".

По мнению Форлана, португалец слишком много времени уделял своей внешности.

Роналду назвал основное отличие между ним и Месси

"Роналду, в отличие от Бекхэма, был эгоистом в раздевалке. Криштиану всегда хотел быть рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала", – рассказал Форлан в интервью Mirror.

Роналду снялся в рекламе азиатского магазина – забавное видео набиретает огромную популярность

Уругваец играл за Манчестер Юнайтед с 2002 по 2004 год (17 голов в 98 матчах). Этим летом легендарный нападающий объявил о завершении карьеры.

blog_ava
Тухель назвал условие, при котором ПСЖ не отпустит Неймара
09:52
419
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Диего Форлан Диего Форлан Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
51
мин
Вулверхэмптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук