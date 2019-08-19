Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч АПЛ

В рамках 2-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптон принимает Манчестер Юнайтед. Составы на ссылку на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура АПЛ Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи провед'т "Футбол 24".
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Стартовые составы
Вулверхэмптон: Патрисиу – Беннет, Коуди, Боли – Догерти, Дендокер, Моутинью, Невеш, Хонни – Рауль, Жота
Запасные: Радди, Нету, Кутроне, Гиббс-Уайт, Саисс, Винагре, Адама
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу – Мактоминай, Погба, Джеймс – Лингард, Рашфорд, Марсьяль
Запасные: Ромеро, Туанзебе, Янг, Перрейра, Мата, Матич, Гринвуд
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