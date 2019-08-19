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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч АПЛ

21:15 57 Читати українською
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч АПЛ
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед: стартовые составы на матч АПЛ

В рамках 2-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптон принимает Манчестер Юнайтед. Составы на ссылку на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 2-го тура АПЛ Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи провед'т "Футбол 24".

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Стартовые составы

Вулверхэмптон: Патрисиу – Беннет, Коуди, Боли – Догерти, Дендокер, Моутинью, Невеш, Хонни – Рауль, Жота

Запасные: Радди, Нету, Кутроне, Гиббс-Уайт, Саисс, Винагре, Адама

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Биссака, Магуайр, Линделёф, Шоу – Мактоминай, Погба, Джеймс – Лингард, Рашфорд, Марсьяль

Запасные: Ромеро, Туанзебе, Янг, Перрейра, Мата, Матич, Гринвуд

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
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