"Очень тяжело было в системе Шарана. Мало футбола, больше борьбы. Я не мог адаптироваться. Когда пришел Желько, он сказал, что верит в нас. Что мы можем выбраться из этой ситуации.

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Команда борется за выживание, пацаны переживали и Богданович накрутил всех, что мы особо в футбол не играли. Постоянное давление, люди не могли получить удовольствие от футбола.

Я понимал, что для меня будет лучше покинуть Кривбасс, чтобы иметь больше практики и приобрести опыт. Юрий Вернидуб так же требует от игроков биться на поле, но футбола там было больше, чем в Минае при Шаране.

Для меня важно иметь свободу действий на футбольном поле и вследствие этого помочь команде добиться результата. Шаран мне этого не давал, а Желько поверил в меня. Хочу отблагодарить за это доверие голами и ассистами.

В чем феномен Любеновича? Он сказал, что хочет видеть улыбки на наших лицах: "Вы должны получать удовольствие от футбола". С первых тренировок мы поняли, что от нас требуется. На зимних сборах он ежедневно разговаривал с футболистами. Были индивидуальные беседы. Желько вселил в нас уверенность и это приносит результат", – рассказал Кораблин в интервью Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Тимур провел за Минай 19 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Взятие ворот 22-летний хавбек празднует в стиле Джуда Беллингема из Реала, поэтому некоторые называют его "Корабеллингем".

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