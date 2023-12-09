Очередной тур АПЛ дарит украинским зрителям достаточно интересных матчей для просмотра. Составы и ссылки на прямые трансляции – в этой новости на Футбол 24.

Сегодня в 17:00 по киевскому времени будут играть сразу 2 команды с нашими легионерами. Борнмут с 4-матчевой беспроигрышной серией приехал в гости к Манчестер Юнайтед. Илья Забарный продолжает свою идеальную серию – украинский центрбек неизменно выходит в старте "вишен" 16-й тур подряд.

А вот Егор Ярмолюк выпал из основы Брентфорда, хотя в трех прошлых турах выглядел неплохо. "Пчелы" играют на поле худшей команды АПЛ – Шеффилд Юнайтед.

Оба матча можно посмотреть на платформе Setanta Sports, а игру МЮ – Борнмут покажет и MEGOGO.

Стартовый состав Борнмута:

Стартовый состав Брентфорда: