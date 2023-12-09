Вторая после Арсенала команда в таблице АПЛ пожаловала в гости к клубу, который набрал 1 балл за предыдущие 4 тура. Матч, как и онлайн-трансляция Кристал Пэлас – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Очевидное преимущество гостей в первые 20 минут: 72% контроля, 0:4 по ударам. Острее всего действуют фланговые защитники. Александер-Арнольд создал 2 момента для партнеров, Цимикас пробивал сам и мог ассистировать. Однако сами эти 4 попытки – не такие уж и опасные. Лишь 1 удар из пределов штрафной, да и то Гравенберх только туда зашел, а его выстрел заблокировали.

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А вот первая же возможность лондонцев была огненной. Айю классно оторвался на правом фланге и вырезал на левый край вратарской, где Алиссон перевел удар Лермы в стойку, а дальше с линии вынес Трент. Эдуар на 31 минуте заработал пенальти, но очень сомнительное решение Энди Мэдли скорректировал VAR. Во-первых, есть сомнения в том, что Ван Дейк сбивал нападающего "орлов". Во-вторых, и это больше всего повлияло на изменение мнения судьи, Хьюз перед тем хватал руками и ставил подножку Эндо, поэтому высокий перехват трансформировался в фол.

Традиционно очень грустный Ливерпуль впереди в гостевых поединках на фоне домашней феерии. Кристал Пэлас создал меньше ситуации, но был у них гораздо острее, чем команда Клоппа за все свои попытки. Ну, хоть какая-то тень креатива на 45+2 минуте. Импровизированный треугольник обострил справа: Собослай покатил за спины защитникам, Александер-Арнольд вырезал в штрафную, удар Салаха заблокировали, а сам же венгр попытался добить – над перекладиной. Это была единственная вспышка Ливерпуля за более чем 30 минут после предыдущей своей попытки забить.

Сложилось впечатление, будто гораздо более именитые гости просто куда-то вышли – сделать себе перерыв на кофе или другую фиесту. Начиная с сезона 2003-04, ни одна команда АПЛ не отдала меньшее количество точных пасов (54), чем Кристал Пэлас сегодня (55% точности). Однако при этом лондонцы набили вдвое лучший xG (0,5:0,24). В перерыве Ходжсон заменил центрфорварда Эдуара, вышел Матета. Клопп ответил перестановкой в центре поля – номинальный центрбек Джо Гомес, который в последнее время и на обоих флангах обороны успел поиграть, отправил передохнуть японского порника Эндо. Трент перешел в полузащиту.

Джо перебрался справа и именно с него начался острый контрвыпад Кристал Пэлас. Слишком наивно выскочил на соперника, пошла быстрая передача в его зону, Трент из полузащиты подстраховывает как-то лучше, чем на позиции правого фулбека. Отмечаем и не совсем убедительные действия Кванси в защите и начале атак. Конате готовится выйти. Однако 20-летний центрбек Ливерпуля успевает привести пенальти. На 55 минуте Мэдли снова побежал к мониторам за подсказкой VAR и назначил пенальти. Кванса зачем-то дал по ноге Матете после банального и примитивного прострела с фланга, когда рядом был еще и Ван Дейк. Сам пострадавший легко покатил с 11-метровой отметки по центру, отправив голкипера гостей в левый угол.

Гакпо также заменил пассивного и провального сегодня в единоборствах Гравенберха. А моменты вновь у "орлов". Шлупп изрядно надавил Алиссона. По контактам с мячом в чужой штрафной по состоянию на 65 минут ведет... Кристал Пэлас: 16 против 13. Тем временем Салах ужасным пасом не впервые запорол контратаку. Проклятие временного слота 12:30 (по британскому времени) вновь преследует Ливерпуль? Воля к камбекам побеждает. Харви Эллиот только заменил Дарвина Нуньеса, как заработал вторую желтую для Джордана Айю. На все про все одна минута.

А еще через несколько секунд Ливерпуль сравнял. Сыграла другая замена. Кертис Джонс после подачи Гакпо откатил Салаху, который прошил Джонстона. Если бы Мохамед не забил с первого же точного удара Ливерпуля за 76 минут, назначили бы пенальти, ведь джокера Клоппа сбивали в момент паса. Показали, за что 32-летний ганский вингер получил первую желтую. На 60 минуте Айю выставил ногу перед Ван Дейком, который разыгрывал штрафной в центре поля. Нелепость на ровном месте, которая нивелировала усилия всей команды.

Сэм Джонстон получил травму на 87 минуте. В АПЛ дебютирует 29-летний голкипер Реми Мэтьюз, который 2,5 года назад приходил в статусе третьего вратаря. На 90+2 он пропустил дебютный гол. Эллиот после паса Салаха бахнул издали. Харви еще и ассистом едва не отметился. Разрезным пасом вывел Диаса на свидание с кипером, но офсайд. А еще менее 2 месяцев назад этот же Эллиот, который перевернул всю игру сегодня, проиграл с молодежной сборной Англии Украине U-21 в отборе на Евро-2025! Кристал Пэлас создал еще момент со стандарта – Алиссон выручил, хотя и подозрения на офсайд были. Ливерпуль набирает 37 очков и опережает Арсенал Зинченко на 1 балл.