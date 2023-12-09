Матч можно описать одним предложением – МЮ владеет мячом, а забивает Борнмут. "Вишни" открыли счет уже на 5-й минуте встречи. Кук перехватил передачу Бруну, пролетел мимо соперников и выполнил удобный прострел на Соланке.

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После перерыва Борнмуту хватило двух ударов, чтобы довести дело до разгрома. Биллинг и Сенеси головами замыкали подачи Таверниера – 3:0. Забарный провел солидный матч, а его команда довела беспроигрышную серию в АПЛ до 5 туров.