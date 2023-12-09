В рамках субботней программы АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 16-й тур

Шеффилд – Брентфорд – 1:0

Голы: Макети, 45+1

Брайтон – Бернли – 1:1

Голы: Адингра, 77 – Одобер, 45

Вулверхэмптон – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Кунья, 32 – Тоффоло, 14

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Шеффилд в родных стенах переиграл Брентфорд. Героем "блейдс" стал Макети, который в компенсированное к первому тайму время решил пробить с правого угла штрафной. Мяч по фантастической траектории залетел в дальнюю девятку – 1:0. По правде говоря, "шмели" ничего интересного в этом матче и не сделали, поэтому поражение было по делу.

Егор Ярмолюк начал матч в запасе, но вышел сразу после перерыва. Статистика у нашего земляка замечательная – 5 победных единоборств из 5-ти, 2 успешных попытки дриблинга из 2-х, 2 отбора из 2-х попыток. Передач под удар не провел, но из 17-ти пасов 14 оказались точными; из 25 касаний было допущено только 4 потери. Портал Sofascore за такое выступление поставил ему самый высокий для "шмелей" балл (7,3).

Шеффилд набрал 8 очков, а до выхода из зоны вылета команде не хватает еще трех баллов. Брентфорд остался одиннадцатым.

В параллельной встрече Брайтон допустил очередную осечку, расписав ничью с Бернли (1:1) – причем подопечным Роберто Де Дзерби еще и пришлось отыгрываться. И это при счете 23:6 по ударам. Несмотря на это, "чайки" неплохо держатся в турнирной таблице, расположившись в четырех очках от зоны ЛЧ. У Бернли же равенство с Шеффилдом (они оба в зоне вылета).

Вулверхэмптон расписал ничью с Ноттингемом (1:1). Оба гола были проведены в первые полчаса. Стоит отметить форварда "волков" Кунью – он стал лишь четвертым бразильцем в истории, которому удалось забить или отдать ассист в пяти матчах АПЛ подряд (ранее это делали только Габи Жезус, Габи Мартинелли и Элано).

Его точный выстрел помог команде удержаться в середине турнирной таблицы. Ноттингем же держится в пяти очках от зоны вылета.

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