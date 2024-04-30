Самолёт, на котором Рубен Аморим сел 22 апреля в Лондоне, был оплачен Челси. Как информирует португальский журналист Педру Сепульведа, в столице Великобритании Аморим встретился с членами правления "синих", чтобы обсудить потенциальное получение должности главного тренера.

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Скорее всего, действующий наставник Челси Маурисио Почеттино покинет свой пост в конце этого сезона. Лондонская команда проваливает второй сезон подряд – после 33 туров в АПЛ "синие" занимают девятое место турнирной таблицы.

Согласно источнику, переговоры Аморима с Ливерпулем были, но они провалились. А вот новости о том, что самолёт Рубену оплатил Вест Хэм, являются фейком.