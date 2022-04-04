"Мы очень благодарны Руслану Малиновскому и нашим агентам за то, что они предложили нам, как воспитанникам академии "горняков", погостить в клубе.

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Аталанта нас невероятно тепло приняла. Мы так долго ехали, с несколькими пересадками, ночевали даже в Вене. Все время эти мысли о войне, о родных, о родине. После этого доброта итальянцев поразила.

Благодарю их за все, что они для нас сделали и делают. Мы все равняемся на Малиновского и мечтаем стать такими, как Руслан", – цитирует Василия Бундаша, одного из футболистов Шахтера, SportArena.

Напомним, ранее Александр Зинченко помог 23-летнему Андрею Кравчуку из московского Торпедо присоединиться к лагерю Манчестер Сити – полузащитник будет тренироваться с молодежной командой "горожан" до конца текущего сезона.

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