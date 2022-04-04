Маліновський влаштував на стажування в Аталанту чотирьох гравців з академії Шахтаря
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський приєднався до інших українських легіонерів, які допомагають нашим молодим футболістам.
"Ми дуже вдячні Руслану Маліновському та нашим агентам за те, що вони запропонували нам, як вихованцям академії "гірників", погостювати у клубі.
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Аталанта нас неймовірно тепло прийняла. Ми так довго їхали, з кількома пересадками, ночували навіть у Відні. Весь час ці думки про війну, про рідних, батьківщину. Після цього доброта італійців вразила.
Щиро дякую їм за все, що вони для нас зробили і роблять. Ми всі рівняємось на Маліновського та мріємо стати такими, як Руслан", – цитує Василя Бундаша, одного з футболістів академії Шахтаря, SportArena.
Нагадаємо, раніше Олександр Зінченко допоміг 23-річному Андрію Кравчуку з московського Торпедо приєднатися до табору Манчестер Сіті – півзахисник тренуватиметься з молодіжною командою "містян" до кінця поточного сезону.
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