"Ми дуже вдячні Руслану Маліновському та нашим агентам за те, що вони запропонували нам, як вихованцям академії "гірників", погостювати у клубі.

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Аталанта нас неймовірно тепло прийняла. Ми так довго їхали, з кількома пересадками, ночували навіть у Відні. Весь час ці думки про війну, про рідних, батьківщину. Після цього доброта італійців вразила.

Щиро дякую їм за все, що вони для нас зробили і роблять. Ми всі рівняємось на Маліновського та мріємо стати такими, як Руслан", – цитує Василя Бундаша, одного з футболістів академії Шахтаря, SportArena.

Нагадаємо, раніше Олександр Зінченко допоміг 23-річному Андрію Кравчуку з московського Торпедо приєднатися до табору Манчестер Сіті – півзахисник тренуватиметься з молодіжною командою "містян" до кінця поточного сезону.

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