Малиновский встретился с сиротами из Бердянска – звезда Аталанты призвал помочь украинским переселенцам
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский с женой пытаются помочь юным украинцам, бежавшим от ужасов войны.
"115 детей-сирот (и 5 воспитателей, – Футбол 24) приехали в Италию из города Бердянск, где сейчас очень опасно и мы их сегодня встретили.
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Надеюсь, они остались довольны нашей встречей. Отель расположен в живописном месте высоко в горах", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Facebook.
К своему посту украинец добавил реквизиты счетов, по которым можно помочь украинским деткам.
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