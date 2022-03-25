Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский с женой пытаются помочь юным украинцам, бежавшим от ужасов войны.

"115 детей-сирот (и 5 воспитателей, – Футбол 24) приехали в Италию из города Бердянск, где сейчас очень опасно и мы их сегодня встретили.

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Надеюсь, они остались довольны нашей встречей. Отель расположен в живописном месте высоко в горах", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Facebook.

К своему посту украинец добавил реквизиты счетов, по которым можно помочь украинским деткам.

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