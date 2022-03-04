Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский переживает за свою семью, которая снова страдает от российского оккупанта.

– Что с твоими родственниками, которые сейчас находятся в Житомире?

– Они сейчас за городом. Можно сказать в безопасности. Я с ними на связи каждый день. Их также поддерживают и родные моей жены Роксаны. Помогаем им как можем.

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– Родственники Роксаны родом из Крыма?

– Да. Они были вынуждены покинуть Крым после его аннексии Россией. Отец жены потерял работу, и семья переехала в Одессу.

– Выходит, что родители Роксаны уже во второй раз убегают от российской агрессии.

– Совершенно верно. Я вижу это все своими глазами, – сказал Малиновский в интервью Денисов Time.

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