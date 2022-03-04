Хавбек збірної України Руслан Маліновський хвилюється за свою сім'ю, яка знову страждає від російського окупанта.

– Що з твоїми родичами, які зараз перебувають у Житомирі?

– Вони зараз за містом. Можна сказати у безпеці. Я з ними на зв'язку щодня. Їх також підтримують і рідні моєї дружини Роксани. Допомагаємо їм, як можемо.

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– Родичі Роксани родом із Криму?

– Так. Вони були змушені покинути Крим після його анексії Росією. Батько дружини втратив роботу, і сім'я переїхала до Одеси.

– Виходить, що батьки Роксани вже вдруге тікають від російської агресії.

– Абсолютно правильно. Я бачу це все на власні очі, – сказав Маліновський в інтерв'ю Денисов Time.

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