Маліновський: Батьки моєї дружини вже вдруге тікають від російської агресії
Хавбек збірної України Руслан Маліновський хвилюється за свою сім'ю, яка знову страждає від російського окупанта.
– Що з твоїми родичами, які зараз перебувають у Житомирі?
– Вони зараз за містом. Можна сказати у безпеці. Я з ними на зв'язку щодня. Їх також підтримують і рідні моєї дружини Роксани. Допомагаємо їм, як можемо.
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– Родичі Роксани родом із Криму?
– Так. Вони були змушені покинути Крим після його анексії Росією. Батько дружини втратив роботу, і сім'я переїхала до Одеси.
– Виходить, що батьки Роксани вже вдруге тікають від російської агресії.
– Абсолютно правильно. Я бачу це все на власні очі, – сказав Маліновський в інтерв'ю Денисов Time.
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