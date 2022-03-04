"Я думаю, что российским спортсменам было отправлено уже много месседжей. Если футболисты не начнут говорить, то будут играть только между собой, больше негде.

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Санкции ФИФА и УЕФА направлены не на то, чтобы убить российский футбол, а призваны остановить эту агрессию и помочь Украине. Не действовать в этой ситуации нельзя. Враги пришли на нашу землю, чтобы решить свой вопрос, а мнение украинцев им не интересно.

Миранчук был шокирован ситуацией, поскольку тоже не ожидал начала войны. Я доношу ему информацию из Украины. Думаю, он уже понимает, что это не какая-то "операция", а полномасштабное вторжение России в Украину", – рассказал Малиновский в интервью Денисов Time.

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