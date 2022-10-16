"Я уже давно не разговаривал с Шевченко, но знаю, что он много ездит, много помогает. Мы делали благотворительный вечер еще в июне, я приглашал Андрея, но ему не удалось приехать, ничего страшного. Тогда собрали 40 тысяч евро.

Малиновский красноречиво отреагировал на слухи о продлении контракта с Аталантой

Обсуждали разные моменты, United24, помощь Украине вместе с президентом. Он также очень многое делает для Украины в этот момент.

Не только в Аталанте присоединяются к помощи, есть и жены футболистов. Например, жена Оливье Жиру (Милан, – прим.) отправила машину в Украину, была еще одна ассоциация, которой мы доверяли, отправляли. Жена Николо Бареллы (Интер, – прим.) тоже привезла целую машину новых вещей. Всех не буду перечислять, потому что их много. Кто как может, тот так и помогает. Мартен де Рон привез две футболки с игры, говорит: "Может, на аукцион выставим", – рассказал Малиновский в интервью YouTube-каналу Киевский торт.

Напомним, накануне Аталанта в рамках 10-го тура Серии А одолела Сассуоло (2:1) и возглавила турнирную таблицу чемпионата Италии. Украинский полузащитник впервые за долгое время не вышел на поле хотя бы на замену, отсидев всю игру на скамейке запасных.

Аталанта возглавила Серию А – Малиновского впервые проигнорировали, камбек бергамасков после шедеврального гола