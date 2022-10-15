Аталанта принимала Сассуоло (2:1) в 10-м туре чемпионата Италии. Счет и обзор матча Серии А – в этой новости на "Футбол 24".

Команда Руслана Малиновского в текущем чемпионате еще не проигрывала – 6 побед, 3 ничьи и только 5 пропущенных мячей. Домашняя победа над Сассуоло выводила Аталанту в лидеры чемпионата (по крайней мере, до завершения воскресного матча Наполи – Болонья). На момент начала игры у бергамасков было 21 очко, у "нероверди" – 12 (3 победы, 3 ничьи и 3 поражения).

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Украинский полузащитник в четвертый раз подряд оказался вне стартового состава. Джан Пьеро Гасперини в последний раз выпускал Малиновского с первых минут еще в поединке против Кремонезе, сыгранного 11 сентября. Несмотря на это, Руслан появлялся на поле во всех предыдущих матчах сезона – в активе украинца 1 гол и 1 ассист.

Старт игры был за хозяевами, а самым опасным был момент Марио Пашалича. Хорват обыгрался с Лукманом и выскочил один на один с Консильи, однако кипер Сассуоло выиграл дуэль. Постепенно атакующие потуги Аталанты сошли на нет, а игра перешла в центр поля. "Нероверди" в атаку практически не ходили.

Тем более неожиданным стал гол Сассуоло на 41-й минуте, забитый в контратаке. Кирьякопулос ударом с лета эффектно положил мяч в ближний верхний угол, замкнув подачу с правого фланга! Первый же удар гостей в створ ворот Аталанты оказался результативным.

Бергамаски ответили в компенсированное к первому тайму время. Марио Пашалич все же стал автором забитого мяча. Соппи вывел хавбека на пустые ворота, а тот не промахнулся. 1:1 – важный гол для Аталанты, которая сумела отыграться до перерыва.

На второй тайм игроки Сассуоло выйти, похоже, забыли. Уже на 46-й минуте Лукман вывел Аталанту вперед. Адемола получил пас от Соппи, на замахе качнул защитника и пробил под перекладину. Очень быстро бергамаски переломили ход игры.

Доменико Берарди чуть не забил еще один шедевр в матче. Обводящий удар лидера Сассуоло из-за пределов штрафной – мяч встряхнул перекладину. Этот момент стал последним в матче для гостей, а Руслан Малиновский впервые в сезоне не вышел на поле. 2:1 – волевая победа Аталанты вывела бергамасков на первую ступеньку Серии А. Сассуоло с 12-ю очками идет 9-м.