"Я вже давно не розмовляв з Шевченком, але знаю, що він багато їздить, багато допомагає. Ми робили благодійний вечір ще у червні, я запрошував Андрія, але йому не вдалось приїхати, нічого страшного. Тоді зібрали 40 тисяч євро.

Маліновський красномовно відреагував на чутки про продовження контракту з Аталантою

Обговорювали різні моменти, United24, допомогу Україні разом з президентом. Він також дуже багато робить для України в цей момент.

Не лише в Аталанті долучаються до допомоги, є і дружини футболістів. Для прикладу, дружина Олів'є Жиру (Мілан, – прим.) відправила машину в Україну, була ще одна асоціація, якій ми довіряли, відправляли. Дружина Ніколо Барелли (Інтер, – прим.) теж привезла цілу машину нових речей. Всіх не буду перераховувати, бо їх багато. Хто як може, той так і допомагає. Мартен де Рон привіз дві футболки з гри, каже: "Може на аукціон виставимо", – розповів Маліновський в інтерв'ю YouTube-каналу Київський торт.

Нагадаємо, напередодні Аталанта в рамках 10-го туру Серії А здолала Сассуоло (2:1) і очолила турнірну таблицю чемпіонату Італії. Український півзахисник вперше за довгий час не вийшов на поле бодай на заміну, відсидівши всю гру на лаві запасних.

Аталанта очолила Серію А – Маліновського вперше проігнорували, камбек бергамасків після шедеврального гола