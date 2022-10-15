Похоже, итальянское издание TUTTOmercatoWEB выдало желаемое за действительное. Информация о будущем Руслана Малиновского в итальянском клубе оказалась, мягко говоря, преувеличенной.

Накануне СМИ растиражировали новость о том, что полузащитник сборной Украины продлил контракт с Аталантой до 2025 года.

Малиновский продлил контракт с Аталантой, – СМИ

29-летний футболист, чье соглашение с "бергамасками" действовало до 2024 года и которого летом хотели видеть в своем лагере Тоттенхэм, Марсель и Ноттингем Форрест, а ныне – Интер, Рома и Ювентус, неожиданно пролонгировал сотрудничество с итальянцами только на год. В таком возрасте игроки такого уровня редко соглашаются продлевать контракты на такие сроки.

В подтверждение этому стала реакция Малиновского на вышеупомянутую новость. Украинец на странице издания Theukrfoot в социальной сети Instagram оставил красноречивый комментарий в виде трех смеющихся смайликов.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел в Серии А 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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